Sporten in Bertem? Vanaf 2020 in nieuwe, knalroze sporthal ADPW

15 maart 2019

15u40 0 Bertem De gemeente Bertem bouwt een nieuwe multifunctionele sporthal aan de terreinen van VC Bertem-Leefdaal aan de Dorpstraat. De opening van de nieuwe sporthal - een ontwerp van het consortium THV Cordeel-BEL Architecten - wordt voorzien eind 2020 en het prijskaartje bedraagt 3,2 miljoen euro. Maar het meest opvallende: de vloer van de sporthal wordt knalroze.

“Er is veel vraag naar roze”, zegt architect Jeroen Beerten. “In Genk is onlangs ook een sporthal in het roze ontworpen. Het is een zachte kleur, dus ik denk dat die vraag nog zal toenemen.”

De nood aan een nieuwe sporthal is bijzonder hoog. Alle beschikbare locaties zijn vol, en vele sportclubs moeten uitwijken naar omliggende gemeenten. “Met de bouw van de nieuwe sporthal Verona komt er niet alleen voldoende capaciteit om de huidige clubs onderdak te bieden, ook voor nieuwe sporten is er nog plaats. Zo kunnen de clubs in de gemeente verder groeien en floreren. Het was nodig want de turnzalen stamden nog uit de jaren ‘70", zegt sportschepen Tom Philips (Gemeentebelangen-Open Vld).

Sportpark

Op termijn is het de bedoeling om een heel sportpark aan te leggen rond de nieuwe sporthal. Vandaag is er alleen een voetbalkantine, twee wedstrijdvelden en een oefenveld. In een latere fase is er plaats voor een nieuw buitensportveld (voetbal, hockey, enzovoort). “Met zijn unieke vorm, een ‘zwerfkei’, past het geselecteerde ontwerp perfect in de groene omgeving nabij de bestaande sportvelden”, zegt schepen Philips. “Bovendien worden er voldoende parkeergelegenheden voorzien. De bestaande parking aan de voetbalkantine wordt opnieuw ingericht en geoptimaliseerd. Zo kan de parking in de toekomst plaats bieden aan 38 wagens. Als de parking volzet is, kan worden uitgeweken naar het parkeerveld aan de andere zijde van de sporthal. Dat veld telt 89 plaatsen.”

De grote sportzaal biedt plaats aan verschillende wedstrijd- en oefenvelden. De aanwezigheid van een mobiele tribune en een wedstrijdveld voor basketbal of volleybal maken van de sporthal bovendien een echte competitiesporthal. Daarnaast is er ook een ruime danszaal en een cafetaria met terras voorzien.

Innovatief en duurzaam ontwerp

“Zowel in het ontwerp als in de exploitatie van de sporthal gaat er heel wat aandacht naar duurzaamheid. Zo worden er onder meer zonnepanelen op het dak geplaatst en zal het warm water worden voorzien door een zonneboiler. Daarnaast zal de gemeente een overeenkomst afsluiten met een ESCO (Energy Service Company), dat zich specialiseert in het realiseren van energiebesparingsprojecten. Als alles vlot verloopt, kan de omgevingsvergunning in de loop van het voorjaar 2019 worden ingediend en kunnen de werken nog dit najaar starten. De sporthal kan dan eind 2020 officieel in gebruik worden genomen. De investering is goed voor de komende veertig jaar”, zegt Philips.

Morgen, zaterdag 16 maart, organiseert de gemeente een infotentoonstelling in de kantine van VC Bertem-Leefdaal voor alle inwoners en andere geïnteresseerden. Iedereen kan tussen 10 en 12 uur de nieuwe sporthal ontdekken.