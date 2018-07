Sponsoring Jaarmarkt 11 juli 2018

Op zaterdag 29 september is het Jaarmarkt in Bertem. Traditiegetrouw bruisen dan het Gemeenteplein en de aanpalende straten van de activiteiten. De ideale gelegenheid om uw bedrijf, zaak of firma in de belangstelling te brengen; Het jaarmarktcomité biedt twee mogelijkheden aan tot sponsoring: wedstrijden sponsoren kan voor 25 euro per wedstrijd, terwijl een spandoek of een paneel (max. 2 m) in een van de wedstrijdringen plaatsen, voor 50 euro per paneel of spandoek mogelijk is. In ruil hiervoor wordt uw bedrijf vermeld in Info Bertem, de wedstrijdbrochure en op onderleggers in de eetgelegenheden. "Heeft u een Bertemse handelszaak, dan kan u zichzelf gratis registreren op de online bedrijvengids www.bertem.be/bedrijvengids. Bijkomend kan u ook een plaatsje reserveren op de braderie van de Bertemse zelfstandigen, als sponsor vervalt het standgeld", klinkt het bij de gemeente Bertem. Om alles tijdig klaar te krijgen, verwacht het jaarmarktcomité voor maandag 13 augustus uw inschrijving en de betaling op het rekeningnummer van het jaarmarktcomité BE43 7343 0716 9101. Na deze datum kan u nog sponsoren, maar is vermelding in de Info Bertem van september-oktober niet meer mogelijk. (ADPW)