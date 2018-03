Speelpleinwerking Kattestroof verwelkomt kinderen 24 maart 2018

Kattestroof opent haar deuren tijdens de paasvakantie van dinsdag 3 april tot en met donderdag 12 april. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn dan welkom in GBS 't Zonneveld Bertem. Inschrijven kan vanaf maandag 26 februari tot en met maandag 26 maart via de vrijetijdswinkel. Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn van 3 april tot en met 12 april welkom in GBS 't Zonneveld Bertem voor veel speelpleinplezier. "We raden wel aan dat de kindjes al in de instapklas zitten en we verwachten dat ze zindelijk zijn. Ook kinderen die niet in Bertem wonen, zijn welkom. We delen alle kinderen in verschillende leeftijdsgroepen in. Zo kunnen we de activiteiten optimaal aanpassen aan hun leeftijd. Een dag op het speelplein begint om 9 uur en eindigt om 16 uur. Er is opvang vanaf 7.30 uur en tot ten laatste 18 uur", klinkt het bij de gemeente Bertem. Een dag op het speelplein kost 6 euro of 8 euro voor kinderen van buiten Bertem. Voor de opvang van 7.30 uur tot 8 uur betaalt u 1 euro, vanaf 8 uur is de vooropvang gratis. 's Avonds is de opvang tot 17 uur gratis. Voor de opvang tussen 17 en 18 uur betaalt u 1 euro. (ADPW)