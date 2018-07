Sp.a en Groen vormen kartel 24 juli 2018

Sp.a en Groen hebben besloten om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 samen naar de kiezer te trekken.





"De voorbije jaren is duidelijk geworden dat beide partijen nagenoeg dezelfde visie hebben voor de toekomst van hun gemeente. Daarom werd besloten om voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de krachten te bundelen", klinkt het in een mededeling. "Het verkiezingsprogramma krijgt stilaan vorm en wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Vast staat dat sociaal engagement, milieu, wonen en mobiliteit een belangrijke rol zullen spelen", luidt het nog. Gemeenteraadslid Griet Verhenneman (sp.a) wordt lijsttrekker, gevolgd door Wouter Fock, gemeenteraadslid bij Groen. Leonard Vranckx, gemeenteraadslid bij sp.a, zal de lijst duwen. De invulling van de overige plaatsen zal later bekend gemaakt worden. (ADPW)





