Sluiting gemeentediensten 11 augustus 2018

De gemeente Bertem sluit zijn gemeentediensten op woensdag 15 augustus. Iedereen kan opnieuw terecht in het gemeentehuis en het sociaal huis op donderdag 16 augustus tussen 8.30 en 12 uur, in het recyclagepark op donderdag 16 augustus tussen 12.30 en 19.30 uur, in de bibliotheek van Bertem op donderdag 16 augustus tussen 18 en 20 uur en in de bibliotheek van Leefdaal op zaterdag 18 augustus tussen 10 en 12 uur. (ADPW)