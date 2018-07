Slim omgaan met regenwater 20 juli 2018

Slim omgaan met regenwater, maar ook bijdragen tot een grotere biodiversiteit en een aangename omgeving. Dat is Operatie Perforatie, een project waaraan je kan meedoen via de gemeente Bertem. "In het toch al dichtbevolkte Vlaanderen is ook nog eens veel open ruimte dicht gelegd met verharding die geen water doorlaat. Door het veranderende klimaat krijgen we vaker intense regenbuien te verwerken. Als dat water meteen wegspoelt, kan het wateroverlast veroorzaken op laaggelegen plekken. Tegelijk verdroogt onze bodem. Het is dus een veel beter idee om het regenwater te houden waar het valt en ervoor te zorgen dat het in de grond kan dringen. Want één vierkante meter onverharde grond kan per jaar maar liefst 800 liter neerslag opvangen. Bovendien zijn planten en bomen goed voor zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid", klinkt het. Beschik jij of je vereniging, school of bedrijf over een terrein waarop je Operatie Perforatie kan loslaten? Dien dan je projectvoorstel voor 31 oktober 2018 in via www.operatieperforatie.be en maak kans op een budget om je plannen uit te voeren. Aquafin stelt 100.000 euro ter beschikking om te verdelen over de beste voorstellen. Voorwaarden en een inschrijvingsformulier vind je op dezelfde website. Met eventuele vragen kan je terecht bij info@operatieperforatie.be. (ADPW)