Sergio en Luc Steeno komen naar Pallekeshof ADPW

04 januari 2019

Luc Steeno, Sergio en Mathias Lens treden morgen op op de Après Ski in het Pallekeshof in de Dorpstraat in Leefdaal.

De organisatie ziet het alvast helemaal zitten. “Het is weer zover, haal de winterjassen uit de kast. Après Ski 2019 komt eraan. Bereid je voor op een topeditie met maar liefst 3 artiesten. Mathias Lens, Luc Steeno en Sergio zullen het beste van zichzelf geven. Voor en na de optredens kunnen jullie helemaal losgaan met DJ Stef en DJ BK. Geweldige sfeer verzekerd”, zo klinkt het. De deuren openen om 21 uur. Een ticket kost 7,5 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa.