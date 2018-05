Schoolfeest GBS 't Zonneveld 24 mei 2018

Gemeentelijke basisschool 't Zonneveld uit Bertem viert op zaterdag 26 mei haar jaarlijks schoolfeest. Dat gebeurt vanaf 14 uur in de A.E. Verbiststraat 6 in Bertem. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de school via info@gbszonneveld.be. (ADPW)