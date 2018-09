Sanering begraafplaatsen 01 september 2018

02u29 0

Deze maand zal een externe aannemer een stuk van de begraafplaatsen in Bertem en Korbeek-Dijle saneren. Omdat de vraag naar begraving in het urneveld de laatste jaren fors gestegen is, is het noodzakelijk dat hiervoor voldoende ruimte wordt voorzien op onze begraafplaatsen. Daarom heeft het bestuur in juli de goedkeuring gegeven om 2 van de 3 begraafplaatsen in Bertem, namelijk de begraafplaatsen in Bertem en Korbeek-Dijle, deels te saneren. "Het gaat om beperkte werken waarin in totaal 3 grafzerken zullen verplaatst worden. De werken zullen 3 dagen in beslag nemen in de periode van 17 tot en met 21 september. Tijdens het saneren zullen de begraafplaatsen volledig worden afgesloten waardoor deze tijdelijk niet toegankelijk zijn en wordt bijkomend de werfzone volledig afgeschermd met een gesloten afsluiting om inkijk te voorkomen. Als er in deze periode begravingen doorgaan, zullen de werken worden stilgelegd tot na de begraving en de plechtigheid. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en danken u voor uw begrip", klinkt het bij de gemeente Bertem. (ADPW)