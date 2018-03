Restaurantweekend Koninklijke Fanfare 02 maart 2018

De Koninklijke Fanfare Sint-Lambertus uit Leefdaal organiseert in het weekend van 10 en 11 maart zijn 'restaurantweekend'. Dat vindt plaats in het Parochiaal Centrum van Leefdaal in de Dorpstraat. Op het menu staat een aperitief, soep, steak (natuur, champignons, provençale) of kipfilet of balletjes in tomatensaus of koude schotel en als dessert ijs of koffie. Zaterdag 10 maart begint het restaurantweekend van 18 tot 21 uur, terwijl er zondag van 11.30 tot 14.30 uur kan gegeten worden. (ADPW)