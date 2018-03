Provincie zet dierenvrijwilligers in de bloemetjes 16 maart 2018

De provincie Vlaams-Brabant heeft alle vrijwilligers van de dierenopvangcentra een T-shirt met daarop 'Beestig goed bezig' geschonken. Hiermee wilde ze de vrijwilligers tijdens de Week van de Vrijwilliger een hart onder de riem steken. Om deze steun zichtbaar te maken bezochten gedeputeerde Tie Roefs en de personeelsleden van de provinciale dienst dierenwelzijn het dierenopvangcentrum De Zorghoeve in Leefdaal. "Dierenopvangcentra zijn momenteel zeer afhankelijk van vrijwilligers voor de dagelijkse verzorging van hun dieren, omdat de Vlaamse regering geen financiële ondersteuning biedt", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor dierenwelzijn. "Dat zorgt ervoor dat de opvangcentra met financiële moeilijkheden kampen. We steunen deze centra wel en we willen ook iedereen die er zich dagelijks inzet voor de dieren bedanken".





(ADPW)