Politie zet extra patrouilles in na toenemende gps-diefstallen 24 februari 2018

De gemeente Bertem wordt geplaagd door een diefstallenplaag van vaste gps-toestellen. In de periode januari-februari werden al 45 feiten bij de politiediensten aangegeven. De diefstallen vinden zowel 's nachts als overdag plaats. De politiezone Voer en Dijle zet extra patrouilles in en voert controleacties uit, maar raadt ook extra waakzaam te zijn. "Vooral BMW-voertuigen worden geviseerd. Ziet u verdachte personen of voertuigen, neem dan onmiddellijk contact op met de 101-noodcentrale van de politie. Ook wordt aangeraden om voertuigen met een vast gps-systeem in de mate van het mogelijke in een afgesloten garage of onder een carport te parkeren of minstens op een goed verlichte plaats", klinkt het bij de gemeente Bertem. (ADPW)