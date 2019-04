Politie waarschuwt voor valse telefoontjes en e-mails van Microsoft ADPW

01 april 2019

De lokale politiezone VoDi (Voer en Dijle) waarschuwt voor criminelen die in naam van Microsoft valse e-mails versturen of via de telefoon zogezegd computerproblemen willen verhelpen. “Haak gewoon in. Dit zijn oplichters die geld willen ontfutselen en dat is al jaren een wereldwijd probleem. Er zijn nog altijd mensen die veel geld verliezen aan deze oplichtingspoging”, zo klinkt het.

De lokale politie krijgt de laatste tijd opnieuw verschillende meldingen binnen van inwoners die lastig gevallen worden door criminelen die zich voordoen als medewerkers van de Microsoft-helpdesk. “Dan belt er een Engelssprekende ‘Microsoftmedewerker’ die zogenaamd computerproblemen wil verhelpen. De beller vraagt het slachtoffer om toegang tot zijn of haar computer en probeert vervolgens geld te ontfutselen, bijvoorbeeld via online bankieren. Microsoft zal nooit uit zichzelf contact opzoeken met klanten. Wie computerproblemen heeft, kan alleen een verzoek indienen via de website van het bedrijf of door zelf de helpdesk te bellen. Wij adviseren mensen die zo’n telefoontje krijgen direct de verbinding te verbreken”, aldus de politie.

Valse e-mails

Daarnaast worden ook veel valse e-mails verstuurd. “Vaak kan u deze berichten al met het blote oog herkennen door het taalgebruik, een oud logo, rare aanspreking, bijlagen die dringend geopend moeten worden, enzovoort... Maar phishing is steeds moeilijker te herkennen, het ziet er altijd echter uit. Controleer daarom - zonder op de links in de e-mail te klikken - waar de snelkoppelingen in de e-mail naar verwijzen. Als die naar de gekende website verwijzen, is de e-mail echt. Als ze naar een onbekende website verwijzen, is het phishing. Beantwoord de mail dan niet, stuur ze door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder ze zo snel mogelijk, ook uit uw prullenbak. Twijfelt u? Surf naar de oorspronkelijke website of bel met de instantie. Gebruik dan wel het officiële telefoonnummer en geen nummers die in de verdachte e-mail staan”, zo waarschuwt de politie.