Parking tegenover gemeentehuis gesloten 09 maart 2018

De parking tegenover het gemeentehuis zal gesloten worden vanaf 12 maart. De aannemer van Elk Zijn Huis begint dan aan de werken in Het Blok. Het inkomende werfverkeer zal via de parking/brandgang tegenover het gemeentehuis gebeuren. Hierdoor wordt deze parking afgesloten tot minstens het einde van het jaar. Wie zijn auto dichtbij het gemeentehuis wil parkeren kan nog steeds terecht op de parking in de Bosstraat naast de sporthal of de parking op de Tervuursesteenweg naast krantenwinkel 't Roddelkot. (ADPW)