Ouderraad verbrandt kerstbomen

Op zondag 14 januari vindt in Bertem de jaarlijkse kerstboomverbranding van de ouderraden van GBS 't Zonneveld en VBS De Waaier plaats. Iedereen is welkom tussen 17 en 20 uur aan de weide op het einde van de Weygenstraat. De opbrengst gaat naar de Zorghoeve in Leefdaal. "Breng ook uw kerstboom naar de weide", klinkt het bij de gemeente. Meer info: ouderraaddewaaierbertem@gmail.com





(ADPW)