Openbare verkoop voertuigen ADPW

28 februari 2019

20u28 0

Het gemeentebestuur van Bertem heeft beslist om zeven voer- en werktuigen openbaar te verkopen: een aanhangwagen, 2 bestelwagens, een pick-up truck, een laad-graafmachine, een grasmachine en een grote hakselaar. Iedereen kan de voer- en werktuigen op 15 en 16 maart tussen 8 en 12 uur komen bekijken in de gemeentelijke loods, Tervuursesteenweg 124. Een testrit maken of de werktuigen testen, is niet mogelijk. De voertuigen worden verkocht in de toestand waarin ze zich bevinden.

De verkoopprocedure loopt van vrijdag 1 maart tot vrijdag 5 april om 12 uur. Elke bieding buiten deze periode wordt niet aanvaard. Elke persoon vanaf 18 jaar kan een persoonlijk bod uitbrengen of onder de naam van een onderneming of vereniging.

“Bieden kan door het biedingsformulier te downloaden, in te vullen en in dubbel gesloten omslag te versturen naar of af te geven in het gemeentehuis. Je steekt het ingevulde inschrijvingsformulier in een dichtgeplakte envelop waarop je vermeldt: ‘bod verkoop voertuigen 2019'. Deze envelop steek je in een andere envelop die je ook dichtplakt en ons bezorgt”, zo klinkt het bij de gemeente. De toewijzing van de loten gebeurt op maandag 15 april.