Onderzoek naar verkeerssituatie in dorpskern 28 april 2018

De gemeente Bertem onderzoekt de verkeerssituatie binnen de dorpskern van Leefdaal. Dit kan door ten laatste op 2 mei een korte vragenlijst in te vullen. De antwoorden bieden de onderzoekers een beter beeld van de huidige problematiek en kunnen suggesties geven voor mogelijke oplossingen. "Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wees zo eerlijk mogelijk. De gegevens worden anoniem verwerkt.





U kunt de vragenlijst tot en met woensdag 2 mei invullen, zowel op uw computer als op uw gsm", klinkt het bij de gemeente Bertem. Via de website van de gemeente valt de vragenlijst in te vullen. (ADPW)