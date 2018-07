Omleiding Ronde van Vlaams-Brabant 27 juli 2018

02u24 0 Bertem Vandaag en zaterdag 28 juli worden enkele ritten van de Ronde Vlaams-Brabant in Leefdaal georganiseerd. Daarom worden er ook de nodige verkeersmaatregelen genomen.

Vandaag vindt een tijdrit van de Ronde Vlaams-Brabant plaats in Leefdaal. Om de wielerwedstrijd vlot en veilig te laten verlopen geldt er tussen 16.30 en 22.30 uur een parkeerverbod in de Dorpstraat, het deel tussen de grens met Vossem en de Vlieguit, de Eksterenberg, de Nollekensstraat, de Raffelberg en de Bronstraat. De Dorpstraat, Bronstraat, Eksterenberg en Nollekensstraat worden dan ook afgesloten voor alle verkeer.





Zaterdag wordt een rit van de Ronde Vlaams-Brabant met start en aankomst in Leefdaal georganiseerd. Om de wielerwedstrijd vlot en veilig te laten verlopen wordt er tussen 12 en 19 uur een parkeerverbod ingesteld in delen van de Dorpstraat, Blokkenstraat, Neerijsesteenweg, Meerbeeksesteenweg, Kruisstraat, Coigesteenweg en Diepestraat. In de Dorpstraat, het deel tussen de grens met Vossem en de Neerijsesteenweg wordt tussen 12.45 en 19 uur eenrichtingsverkeer ingesteld. Een wegomlegging wordt voorzien via de Dorpstraat, Boskee en de Tervuursesteenweg. (ADPW)