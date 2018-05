Omleiding door wegverzakking 11 mei 2018

Aan de Korbeekse Kerkstraat nummer 2 in Bertem is een verzakking vastgesteld. Een defecte rioleringsbuis was de oorzaak. Die buis werd hersteld, maar om technische redenen kon het gat nog niet definitief worden gedicht. Nog tot dinsdagmiddag blijft de weg afgezet en moet het verkeer een omleiding volgen. Maandag hervat de aannemer de werken en zal hij het gat definitief dichten. Dinsdagochtend wordt het wegdek hersteld. De huidige omleiding blijft van kracht tot dinsdagmiddag wanneer de weg terug volledig opengesteld wordt.





