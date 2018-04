OCMW Bertem zoekt verzorgenden 24 april 2018

02u46 0

Het OCMW van Bertem is op zoek naar drie verzorgenden aan huis. Het gaat om tijdelijke functies, zowel voltijds als deeltijds, voor de periode van 7 mei tot 31 december. Solliciteren kan nog tot komende donderdag via het sollicitatieformulier op www.bertem.be. Je kan ook solliciteren per brief (OCMW Bertem, t.a.v. Koen Theunissen, Tervuursesteenweg 182, 3060 Bertem) of via personeel@sociaalhuisbertem.be. De selectie vindt plaats op vrijdag 4 mei. Alle geslaagden worden opgenomen in een werfreserve.





(ADPW)