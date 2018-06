Nog altijd rookmelders met korting beschikbaar 08 juni 2018

Een goede rookmelder is geen overbodige luxe. In 2020 worden rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. "Maar wacht niet zo lang. U kan er nu een goed exemplaar aan een heel vriendelijke prijs aankopen in het gemeentehuis! De voorraad is beperkt en raakt stilaan op. Haast u dus", zegt noodplanambtenaar Guy Trappeniers. "Rook zal u helaas niet wekken als het thuis brandt, want rook bevat koolstofmonoxide dat u net in een diepere slaap brengt. Omdat bij een brand veel zuurstof verbruikt wordt en ook vaak giftige gassen vrijkomen, zijn de slachtoffers meestal al gestikt vooraleer de vlammen hen bereiken. Rookmelders zijn dus helemaal geen overbodige luxe", zegt Trappeniers/ De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Brandwonden waardoor ze rookmelders First Alert SA700LLE kunnen aanbieden aan 16 euro per stuk. "Kom gewoon even langs op de technische dienst waar we de verkoop registreren en u de rookmelder(s) direct meekrijgt. U kan tot 7 rookmelders per woning kopen", klinkt het bij Trappeniers. Meer info: noodplanning@bertem.be. (ADPW)