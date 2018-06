Nieuwe veegwagen voor gemeente 15 juni 2018

Voortaan maakt een gloednieuwe veegwagen onze Bertemse straten proper. In maart 2016 werd beslist om de oude veegwagen niet meer te herstellen en de procedure op te starten voor de aankoop van een nieuwe. Die werd op 13 juni 2018 geleverd.





"In afwachting van een nieuwe veegwagen hebben we er regelmatig een gehuurd. In mei 2017 werd de levering van de veegwagen gegund aan de firma De Kegel. Op 13 juni werd ze in dienst gesteld door Interleuven en kregen onze medewerkers de nodige opleidingen", klinkt het bij de gemeente. (ADPW)