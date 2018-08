Nieuwe sportartikelen in de uitleendienst 28 augustus 2018

In afwachting van een nieuwe sporthal wil de dienst Vrije tijd van de gemeente Bertem nu al zorgen dat de bewoners in vorm geraken. Twee gloednieuwe sportartikelen die de verenigingen vanaf 1 september kunnen ontlenen, moeten hierbij helpen. "Maak kennis met ons opblaasbaar voetbalveld en het balspel bumball. U heeft het deze zomer misschien al zien blinken tijdens de buurtfeesten: ons opblaasbaar voetbalveld van 6 op 12 meter zorgt voor uren speelplezier. Vanaf september kan het ontleend worden bij de dienst vrije tijd en communicatie. Alles wordt voorzien (bal, handleiding...), zodat het voetbalveld meteen gebruikt kan worden. De waarborg voor het huren van dit voetbalveld bedraagt 50 euro", zo klinkt het in een boodschap van de gemeente Bertem. Daarnaast werd er ook het onbekendere, Deense balspel bumball aangeschaft. Dit is een laagdrempelige sport, die zowel door jong als oud beoefend kan worden. Er zijn twee sets beschikbaar, zodat zowel kleinere als grotere personen het kunnen spelen. Elke set bevat twaalf hesjes en gordels met klittenband, waarvan zes blauwe en zes rode, twee ballen en een handleiding. De waarborg voor het huren van één set bedraagt 25 euro. In de scholen was de bumball alvast een succes. Hopelijk lopen er nog meer mensen in Bertem warm om eens een onbekende sport uit te proberen. (ADPW)