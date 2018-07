Nieuwe riolering en verlichting in Dorpstraat 20 juli 2018

Begin 2019 begint de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Dorpstraat, Borsstraat, Parijsstraat, Oude Leuvensebaan en Leuvenstraat. Aquafin en de gemeente Bertem willen de opvangroosters die het afstromende water van de velden opvangt opwaarts in deze straten afkoppelen van de riolering en opnieuw aansluiten op de Voer. Vóór de rioleringswerken zullen Eandis, De Watergroep en Telenet hun leidingen in de Dorpstraat, Borsstraat, Parijsstraat en de Oude Leuvensebaan vervangen. Het bovengronds net in de Dorpstraat vanaf de Jozef Ginisstraat tot het doodlopend deel wordt ondergronds gebracht. Die nutswerken beginnen op 7 of 8 augustus en zullen vier maanden duren en in fases gebeuren. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar tijdens de werkuren zal de doorgang beperkt zijn met de wagen. De rioleringswerken beginnen normaal vanaf begin 2019. Tijdens de infovergadering van Aquafin over de werken in de Dalem vroegen de inwoners om ook in hun stuk van de Dorpstraat de openbare verlichting te vernieuwen en de leidingen ondergronds te brengen. Het gemeentebestuur gaat hierop in en gaf Eandis opdracht om hiervoor het nodige te doen. (ADPW)