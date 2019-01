Natuurfotograaf Guido Sterkendries komt naar Bertem ADPW

16 januari 2019

De bibliotheek van Bertem en Altijd Geslaagd. Zuid-Dijleland nodigen Guido Sterkendries uit. Deze eco-natuurfotograaf met internationale faam wil zoveel mogelijk toehoorders sensibiliseren rond de klimaatwijziging. Zowel in het Amazonewoud als elders in de wereld raakt de natuur in onevenwicht en worden biotopen in ijltempo vernietigd door o.a. massale ontbossing. Vandaag zet hij - samen met zijn gezin - zijn Amazone-ervaring om in ecologische projecten in de eigen omgeving. Hij heeft veel aandacht voor biodiversiteit en hoe je in je dagelijkse leven een positieve bijdrage levert aan het behoud ervan.

Na afloop van deze interactieve avond met fenomenale beelden, maak je kans op een van de drie fotoposters die de gemeente Bertem zal verloten onder de deelnemers. De avond vindt plaats op maandag 4 februari om 20 uur in de bibliotheek van Bertem. Iedereen is welkom. Inkom kost 12 euro. Reserveren gebeurt via www.bertem.be/altijdgeslaagd_zuid-dijleland.