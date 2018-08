Mysterieuze bossen 2018 24 augustus 2018

02u32 0

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Bertem en The Shelter slaan de handen in elkaar voor het groot openingsevent van 'Mysterieuze bossen'. Op zaterdag 6 oktober kan u van 18 tot 21 uur terecht op het domein van The Shelter in Korbeek-Dijle voor een magisch spektakel aan de Dijle. "Laat u onderdompelen in een wereld van nimfen, trollen, kabouters en tovenaars en ontdek tijdens de vertelwandelingen de prachtige Dijlevallei. Maak toverdrankjes in de hut van de tovenaar, leer vliegen als een bosnimf, ontdek de geheimen van de natuur in de vertelhut en gebruik al uw zintuigen om deze mysterieuze wereld te ontdekken. Topper van de avond is de mysterieuze afvaart. Een kanotocht op de Dijle tot in Heverlee met licht- en vuuracts.Kom zeker eens langs op dit doe- en beleefevent en laat u verbazen door al onze randanimatie. Op de marktplaats kan u genieten van een lekkere hap en drankjes", klinkt het bij de gemeente Bertem. Inschrijven voor de vertelwandelingen en afvaarten is verplicht en kan van 5 september tot 30 september via de vrijetijdswinkel van de gemeente. www.bertem.be/vrijetijdswinkel. (ADPW)