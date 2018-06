Moet Zorghoeve sluiten? 15 juni 2018

02u35 0

Dierenasiel De Zorghoeve moet mogelijk de deuren sluiten nadat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) weigert de facturen te betalen. Daardoor zit het asiel voor 48.000 euro in de schulden. Op dit moment worden er 483 dieren gehouden, maar Dierenwelzijn weigert nu om de facturen voor de verzorging van deze beestjes te betalen, omdat het asiel te veel geld zou uitgeven. "Het asiel rekent voor de opvang van varkens 27.000 euro voor een maand, of zo'n 730 euro per varken per maand. Die bedragen zijn buitensporig", klinkt het. Daarnaast zou slechts een fractie van de dieren in De Zorghoeve terechtgekomen zijn via de diensten van het ministerie, dat weigert mee te gaan in de bedragen die De Zorghoeve vraagt. De eigenaar van het asiel liet weten dat als Dierenwelzijn voor eind juni niet met geld over de brug komt, hij zal moeten sluiten. (ADPW)