Minister Weyts maakt 600.000 euro vrij voor studie heraanleg deel van Tervuursesteenweg KAR

28 februari 2019

12u09 0 Bertem Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 600.000 euro vrij voor de opmaak van een ontwerp voor de heraanleg van de Tervuursesteenweg (N3) tussen Leuven en Tervuren, meer bepaald de zone tussen het kruispunt met de Gordellaan in Vossem en het kruispunt met de Coigesteenweg in Leefdaal.

Door het ontbreken van fiets- en voetpaden is dit stuk van de Tervuursesteenweg verkeersonveilig voor zwakke weggebruikers. Het project voorziet niet alleen in de aanleg van fietspaden en voetgangersvoorzieningen, maar het moet ook zorgen voor veiligere kruispunten en oversteekplaatsen en voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer. Ook de riolering zal er worden aangepakt. Dat moet de waterproblematiek in Vossem verbeteren. Tervuren dringt al jaren aan op de werken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de procedure opstarten voor de aanstelling van een studiebureau. Het uitwerken van het ontwerp zal wellicht twee jaar in beslag genomen. Daarna zal worden bekeken hoe de uitvoering van de werken kan worden opgenomen in de meerjarenplanning van het AWV. Tervuren is er zich dixit burgemeester Jan Spooren (N-VA) bewust van dat dit “een project van lange adem” zal worden, maar zal er nauwlettend op toezien dat na afronding van de studie de werken ook effectief uitgevoerd worden.