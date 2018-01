Marc Morris dingt voor CD&V mee naar burgemeestersjerp 02u47 0

De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichter en dichter. In het nieuwe jaar worden traditioneel gezien de nieuwe verkiezingslijsten voorgesteld. Deze keer was de CD&V in Bertem aan de beurt. Daar zal schepen van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Wonen, de 64-jarige Marc Morris, als lijsttrekker fungeren. Dat deed hij de vorige twee gemeenteraadsverkiezingen ook reeds. Op de tweede plaats staat Jenne Van Cortenberg (24), die voor het sociale-economiebedrijf IGO Leuven werkt. Hij is nieuw op de lijst. Een duidelijke boodschap van de christendemocraten. "Wij willen met een combinatie van ruime ervaring en jeugdig dynamisme naar de kiezer te stappen", klinkt het. Op plaats drie vinden we OCMW-voorzitter Eddy Vranckx terug, terwijl fractieleidster Roos De Backer en schepen van Leefmilieu en Landbouw Joery Verhoeven de top vijf vervolledigen. Jan Buysse, voormalig schepen van Mobiliteit, zal fungeren als lijstduwer. (ADPW)