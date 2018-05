Lessen baby-yoga 24 mei 2018

Kreakatau vzw organiseert van 25 mei tot en met 22 juni lesjes baby yoga. "Als jonge ouder, zorgt u in de eerste plaats met heel veel liefde en toewijding voor uw baby. Wilt u daarnaast samen met uw baby (vanaf 8 weken tot 9 maanden) genieten van quality-time op een speelse en ongedwongen manier? Vindt u het gezelschap van andere ouders en hun baby's een meerwaarde? Dan is baby-yoga iets voor u! Op het ritme van uw baby doen we yoga-oefeningen voor uw baby en voor u. Als uw baby slaapt, kan u oefenen met een pop/knuffel en thuis de oefeningen herhalen als uw baby wakker is."





De lessen gaan door in Putstraat 4 in Korbeek-Dijle en kosten 65 euro voor 5 sessies. Die lopen op vrijdagochtenden van 9 tot 10.15 uur.