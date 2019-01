Leegstaande hoeve stort in: graven bedolven onder puin Bart Mertens

12u50 0 Bertem In de Groenendaal in Bertem is afgelopen weekend een oude hoeve ingestort. Er vielen geen gewonden maar op het nabijgelegen kerkhof werden wel enkele graven bedolven onder het puin.

De politie kreeg zaterdagochtend melding van een instorting in de Groenendaal in Bertem. Ter plaatse bleek het te gaan om een deel van een oude vierkantshoeve. De stalling was helemaal ingestort. Al snel werd duidelijk dat het gebouw instortte door een gebrek aan onderhoud. De stalling was volledig vervallen. De eigenaar had de hoeve zelf al gestut met enkele balken maar die ingreep kon de instorting niet voorkomen. Er vielen geen gewonden bij de instorting maar op het nabijgelegen kerkhof werden wel enkele graven bedolven onder het puin. In Bertem gaat het nieuws over de instorting rond als een lopend vuurtje met heel wat kijklustigen tot gevolg.