Kunstwerk 'Conversaties langs de Voer' ingehuldigd 24 juli 2018

Onlangs werd onder grote belangstelling van de buurtbewoners het kunstwerk 'conversaties langs de Voer' ingehuldigd door het gemeentebestuur van Bertem. Het is één van de vele werken die tijdens de kunstvoerwandeling tentoongesteld werd. Het werk werd omwille van de vele positieve reacties van zowel de bezoekers als van de buurtbewoners door het gemeentebestuur aangekocht. Zo staan er vanaf nu meer dan 90 mannetjes te converseren op de sokkels van het muurtje langs de voer in de wijk 'den Dalem'. Burgemeester Joël Vander Elst bedankte schepen Greet Goossens omdat ze met het kunstvoerproject Bertem op cultureel vlak op de kaart zette. De fiere, jarige schepen dankte op haar beurt kunstenaars Tjerrie Verhellen en Marie-André Beeckmans voor hun prachtige uitvoering. De inhuldiging werd afgesloten met een gezellige receptie in de straat.





De 90 nieuwe Bertemnaren zijn vanaf nu het hele jaar door te bewonderen in den Dalem.





