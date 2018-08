Kungfu voor kinderen 20 augustus 2018

De dienst vrije tijd organiseert vanaf 5 september 37 lessen Kungfu voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Ze leren er de basisbeginselen van Kungfu, een Chinese krijgskunst bekend geworden door Bruce Lee. Ideaal voor kinderen die houden van een uitdaging. Onder professionele begeleiding kunnen de kinderen hun teveel aan energie kwijt tijdens de spring- en tuimelbewegingen. De kinderen oefenen vooral individueel en verbeteren hiermee hun lenigheid, motoriek, coördinatie en kracht. De lessen worden gegeven door Jurgen Vanhorenbeek en vinden plaats op woensdag van 13 tot 14 uur in sportzaal Bertem (Bosstraat 1). Inschrijven is verplicht. Dat doet u via www.bertem.be/vrijetijdswinkel. (ADPW)