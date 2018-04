Kleine Trektocht 2018 24 april 2018

Van 25 tot 29 augustus trekken de Bertemse jongeren van 12, 13, 14 en 15 jaar naar Fagne-Famenne, namelijk naar de Viroinvallei. Een ongerept stukje natuur dat alles biedt voor een geslaagde trektocht. Tijdens de Kleine Trektocht maken jongeren kennis met avontuurlijk rondstappen met tent en rugzak. Jongeren gedomicilieerd in de gemeente Bertem betalen 95 euro om mee te gaan. Wie buiten de gemeente Bertem gedomicilieerd is, betaalt 110 euro. Vanaf de tweede deelnemer in eenzelfde gezin is er een korting van 10 euro. "Wij zorgen voor een toffe groep en nog toffere begeleiders die ook nog eens over de juiste ervaring beschikken, degelijke tenten om 's nachts in te slapen, voedzame maaltijden en al het nodige materiaal om van onze tocht een succes te maken", klinkt het bij de gemeente Bertem. Inschrijven kan tot 31 mei 2018 via www.bertem.be/vrijetijdswinkel. Op vrijdag 27 april 2018 is er om 20 uur een infoavond in het gemeentehuis van Bertem. Meer info: www.bertem.be/kleinetrektocht. (ADPW)