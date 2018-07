Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 07 juli 2018

Wie graag leest en ervan droomt om jurylid te spelen, kan zich nu ook in Bertem inschrijven voor KJV. Dat is een jury van kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar.

De juryleden lezen 8 voorgeselecteerde boeken en maken hiervan een beoordeling en eindklassement met behulp van een begeleider. Er zijn 5 leesgroepen. Je schrijft je in voor één leesgroep. Je groepje komt 3 keer samen met de begeleid(st)er om de boeken te bespreken. Op het einde van het seizoen bekroont elke groep zijn favoriete boeken en sluiten we af met een feestje. Nadien worden alle stemmen van heel Vlaanderen verzameld en geteld. Wil je graag meelezen? Schrijf je dan voor 8 september in via de website van de bib (http://bertem.bibliotheek.be), via de tab 'activiteiten' voor het nieuwe leesjaar dat loopt van half september tot einde april. Deelname aan het KJV-seizoen is gratis en is een samenwerkingsverband van de bibliotheekregio Druivenstreek, waar de Bertemse bib bijhoort. (ADPW)