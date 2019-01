Kerstboomverbranding in Bertem ADPW

03 januari 2019

11u41 0

Op zondag 13 januari vindt de jaarlijkse kerstboomverbranding van de ouderraden van de vrije basisschool De Waaier en GBS ’t Zonneveld plaats. Iedereen is welkom tussen 17 en 20 uur aan de weide langs de Weygenstraat – het stuk richting Bertembos in Bertem. De opbrengst gaat naar het goede doel, namelijk de Eglantier. “De kerstbomen mogen op voorhand gebracht worden of u kan ze op 10 januari aanbieden bij de extra ophaling van Ecowerf. Zij zullen de opgehaalde bomen verzamelen in de Weygenstraat. Zo hoeft u zelf niet te sleuren”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.