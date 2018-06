Kermis in Bertem 02 juni 2018

Op zondag 10 juni is het kermis in Bertem. Om de kermisattracties te kunnen opstellen, is het verboden te parkeren op het Gemeenteplein in Bertem vanaf woensdag 6 juni om 8 uur tot maandag 11 juni om 20 uur. (ADPW)