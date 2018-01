Kennismakingsles kungfu voor kinderen 02u30 0 Bertem De dienst vrije tijd van de gemeente Bertem organiseert op 17 januari van 13 tot 14 uur een gratis kennismakingsles kungfu voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Ze leren er de basisbeginselen van kungfu, een Chinese krijgskunst die bekend geworden is door Bruce Lee. Ideaal voor kinderen die houden van een uitdaging.

Onder professionele begeleiding kunnen de kinderen hun teveel aan energie kwijt tijdens de spring- en tuimelbewegingen. Alle oefeningen hebben een krijgskunstachtergrond. Met de handen en benen voeren ze martiale oefeningen uit al staand, lopend en springend. De kinderen oefenen vooral individueel en verbeteren hiermee hun lenigheid, motoriek, coördinatie en kracht. Heel leuk zijn de bewegingen met de stok, een populair Wushu-wapen dat gebruikt wordt in deze krijgskunst. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde leraar in de Martial Arts, Jurgen Vanhorenbeek, meervoudig Belgisch kampioen en oprichter van 'The Wushu Family Belgium'. De kennismakingles gaat door in de sportzaal van Bertem. Meer info: tel. 016 49 99 96 of vrijetijd@bertem.be. (ADPW)