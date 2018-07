Kattestroof tegen kanker 20 juli 2018

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus mogen geïnteresseerden een kijkje komen nemen in de Gemeentelijke Basisschool van Leefdaal. Kattestroof heeft naar eigen zeggen een verrassing in petto. "Na de laatste speelpleindag organiseren we ten voordele van Think Pink en Kom Op Tegen Kanker nog twee dagen vol spelletjes, animaties en veel lekkers. Er zijn overheerlijke croques, hotdogs, pannenkoeken, cupcakes en ijs. Doneer een stuk van je haar (minstens 20 cm) aan Think Pink. Of geniet van een free podium, een parcours, een springkasteel, cadeautjes vissen, enzovoort. Kinderen kunnen zich ook laten schminken. Op zaterdagavond verrassen we iedereen met een special act. Allemaal voor het goede doel", zo stelt de organisatie. Vrijdag 10 augustus beginnen ze om 13 uur en ronden ze af om 17 uur. Zaterdag 11 augustus van 11 tot 20 uur. (ADPW)