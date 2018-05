Julie Vandaele (11) haalt goud op BK skiën 03 mei 2018

02u26 1

De 11-jarige Julie Vandaele uit Bertem heeft tijdens de Belgische Kampioenschappen alpineskiën in de Franse Alpen in de drie disciplines medailles behaald. Naast Belgisch kampioene in de spectaculaire discipline skicross is ze ook vice-kampioene slalom en in de reuzenslalom werd ze derde na een ongelukkige eerste run. Julie heeft eerder dit seizoen al heel wat titels behaald bij de U12 dames: Lowland champion slalom, Belgisch kampioen indoor slalom en Vlaams kampioen slalom en reuzenslalom bij de U12 werd.





(ADPW)