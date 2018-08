Joris Fonteyn lijsttrekker N-VA 24 augustus 2018

Net zoals in 2012 trekt Joris Fonteyn als lijsttrekker van de N-VA naar de kiezer. De 44-jarige advocaat is gehuwd met Hadewych, vader van drie zonen (Gerout, Winand en Reindert) en twee dochters (Ewoude en Wijdeliene). Fonteyn is advocaat bij de balies van Leuven (sinds 1997) en Hasselt (sinds 2007). Hij was vroeger nog preses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Leuven in 1995-96. Daarnaast is hij gemeenteraadslid-fractieleider sinds 2013 en lid van de Politieraad Dijleland sinds 2013, vervolgens Politieraad Voer & Dijle. Op de tweede plaats staat de 46-jarige Karin Baudemprez, een ingenieur uit Leefdaal. Op de derde plaats staat Ludo Croonenberghs uit Leefdaal, een 76-jarige gepensioneerd psycholoog. De partij wil het landelijk karakter van de gemeente bewaren. Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle zijn geen voorsteden van Leuven of Brussel, en moeten hun landelijk dorpskarakter behouden.





Daarnaast vraagt de N-VA meer aandacht en respect voor de eigen inwoners en de dorpskernen voorrang geven aan veilig wonen en veilig en rustig verkeer. Andere belangrijke agendapunten zijn 'de gemeente beheren als goede huisvader' en 'jong en oud ruimte en kansen geven om hun vrije tijd zinvol in te vullen'. (ADPW)