Jonge toneelminnaars brengen ‘Foei, Minister’ ADPW

18 februari 2019

De koninklijke fanfare ‘De Vierheemskinderen’ brengen samen met ‘De jonge toneelminnaars’ drie muziek-en toneelavonden in zaal De Cerkel in Bertem. Op zaterdag 23 februari om 19 uur gaat de avond van start met een muziekconcert van de koninklijke fanfare. Dat gebeurt onder leiding van Luc Schoeters. Ook op zaterdag 2 maart om 19 uur gaat er een muziekconcert vooraf aan het toneel. Op vrijdag 1 maart begint de voorstelling om 20 uur. Dan staat er enkel en alleen toneel op het programma. De toneelopvoering ‘Foei, Minister’ staat onder leiding van Roel Stinissen. “Onze toneelgroep kiest hiermee voor een klassieker onder de Engelse toneelstukken. Het is een echte ‘Ray Cooney’, vol verwarringen misverstanden en onverwachte wendingen.” De inkom bedraagt acht euro.