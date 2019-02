Jean Mbarushimana wint Bertemse eindejaarstombola ADPW

07 februari 2019

Jean Mbarushimana werd eerder deze week de gelukkige winnaar van de eindejaarstombola. Hij wint daarmee 500 euro aan B-bonnen, de eigen geschenkbon van de gemeente Bertem. Het vernieuwde concept van de vorige editie sloeg aan. Tijdens de zesde nieuwjaarsreceptie voor middenstand waren er 150 aanwezigen met een hart voor de Bertemse ondernemers. Het gemeentebestuur werkte hiervoor nauw samen met een plaatselijke handelaar die zijn showroom als pop-uplocatie beschikbaar stelde. Een lokale traiteur verzorgde de hapjes en drankjes.

De zesde eindejaarstombola die de gemeente Bertem samen met de lokale handelaars organiseerde was een succes. Maar liefst 30 handelaars namen eraan deel. De Bertemse eindejaarstombola wordt dus sterk gewaardeerd door de plaatselijke handelaars. Uit de 6.500 ontvangen tombolabiljetten was Jean Mbarushimana de grote winnaar. Hij mag zich eens extra verwennen voor 500 euro bij alle deelnemende handelaars van de eindejaarstombola. Verder is er per deelnemende handelaar één klant die B-bonnen ter waarde van 30 euro wint. De anderen winnen 20 euro aan B-bonnen. In totaal kunnen er dus maar liefst 76 gelukkigen hun B-bon ter waarde van minstens 20 euro afhalen bij de dienst vrije tijd en communicatie in het gemeentehuis.

“Fijn om bij de afgelopen verkiezingen opnieuw het vertrouwen te krijgen van de Bertemse bevolking. De lokale middenstand is een essentieel onderdeel voor de dynamiek binnen de gemeente. Ook in de komende legislatuur vinden wij het belangrijk om de lopende initiatieven verder te zetten en te versterken waar mogelijk. Er zijn nog veel goede ideeën en we hopen deze verder aan te pakken door de goede samenwerking die we hebben opgebouwd” aldus Tom Philips, schepen voor lokale economie voor Gemeentebelangen-Open Vld.

De initiatieven voor en door lokale ondernemers, zoals Hapje Tapje, de kerstmarkt, Leefdaal Herleeft, ... zijn ondertussen vaste waarden die het lokaal bestuur graag ondersteunt. “Daarnaast heeft het gemeentebestuur een extra budget voorbehouden voor verschillende initiatieven ter ondersteuning van de lokale middenstand, zoals de eindejaarstombola, de bedrijvengids, een gezamenlijke eindejaarsadvertentie, de B-bon, Braderie op de Jaarmarkt… We zijn verheugd dat nieuwe en bestaande handelaars zich blijven aanmelden op onze online bedrijvengids, ondertussen staat de teller al op 255 bedrijven. Nieuwe initiatieven waarbij lokale handelaars samenwerken, kunnen onder voorwaarden ook rekenen op de steun van het bestuur. Valentijn nadert. Een ideaal moment om zelf een B-bon te schenken”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.

Inwoners die graag een B-bon cadeau doen en handelaars die nog willen toetreden, vinden alle informatie bij de dienst vrije tijd en communicatie van de gemeente Bertem, www.bertem.be/bbon.