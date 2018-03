Jaarlijks concert Koninklijke Filharmonie 17 maart 2018

Op zaterdagavond 17 maart organiseert de Koninklijke Filharmonie Leefdaal haar jaarlijks concert en dit voor de twintigste keer onder leiding van dirigent Rudi Ronsmans. De muzikanten brengen onder leiding van hun dirigent een gevarieerd programma.





Rudi stond de voorbij 20 jaar, soms met harde, soms met zachte hand, maar steeds met veel goesting vooraan aan de pupiter. Daardoor groeide de filharmonie uit tot een hechte groep gemotiveerde muzikanten die graag samenwerkt om leuke muziek te brengen.





Het concert gaat door in de Sportzaal, Dorpstraat 542 in Leefdaal. Tickets kosten 7 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen. De deuren openen om 18.45 uur, het concert zelf begint om 19.30 uur. (ADPW)