Inschrijvingen rommelmarkt 18 juli 2018

02u32 0

Op zaterdag 29 september bruisen het Gemeenteplein en de aanpalende straten voor de 36ste keer van de activiteiten. "Wegens de grote belangstelling voor deze rommelmarkt, is het noodzakelijk uw plaats op voorhand te reserveren. Het standgeld bedraagt 2,50 euro vast recht en 0,50 euro per lopende meter en wordt betaald op de markt zelf. De volgorde van inschrijven is de volgorde van uw standplaats. Doe dit dus voor vrijdag 7 september via het onlineformulier op www.bertem.be/rommelmarkt", klinkt het bij de gemeente Bertem. Plaatsing van de rommelmarkt gebeurt vanaf 8 uur. De Ellekensmarkt zal ook in de voormiddag starten en aansluiten aan de rommelmarkt. Behalve de Ellekensmarkt, de braderie van de zelfstandigen en de rommelmarkt kan u in de voormiddag ook naar de veemarkt, dé publiekstrekker van de Jaarmarkt. (ADPW)