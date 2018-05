Infosessie gevelrenovatie 26 mei 2018

Op 4 juni houdt de gemeente Bertem een infosessie in het gemeentehuis over gevelrenovatie.





"U leert waarop u moet letten als u ramen vervangt en welke mogelijkheden u heeft om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren. In deze sessie leert u waarop te letten bij de vervanging van ramen en welke mogelijkheden u heeft om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren: buiten- en binnenisolatie en navulling van de spouw. Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie, passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod", klinkt het bij de gemeente Bertem. Zij organiseren samen met Dialoog vzw en DuBo Vlaams-Brabant de infosessie op 4 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis van Bertem.





Info en inschrijven bij Vormingplus Oost-Brabant via de website www.vormingplusob.be/gevelrenovatie-bertem. (ADPW)