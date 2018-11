Infoavond ‘stress en angst verminderen’ ADPW

22 november 2018

De gemeente Bertem organiseert op maandag 10 december een infoavond ‘stress en angsten verminderen door de juiste ademhaling’. “Veel mensen hebben last van hyperventilatie zonder dat ze het beseffen. Of hebben hartkloppingen, maagproblemen, concentratieproblemen of moeilijkheden om te slapen”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem. “In deze sessie experimenteert u met uw ademhaling. We observeren onze eigen ademhaling en bekijken hoe het anders kan. We oefenen met een gratis adembegeleider en leren wat het effect is van onze ademhaling op ons hart”, zo klinkt het nog. Na deze avond kan u zelfstandig aan de slag met uw adem. De infosessie loopt van 20 tot 21.30 uur in de bibliotheek van Bertem, in de Bosstraat. Inschrijven kan via de website van de bibliotheek.

