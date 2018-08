Infoavond: elektrisch autodeelproject 'Testrijders' 24 augustus 2018

Bertem is één van de eerste gemeenten met een Testrijder. Deze ambassadeur van elektrisch autodelen deelt zijn auto met iedereen die elektrisch rijden en/of autodelen wil uitproberen. Het autodelen verloopt via autodeelplatform CarAmigo. De gemeente organiseert een infosessie op 17 september. Testrijder Chris is een gepensioneerde ondernemer, actief in de Mobiliteitsraad van Bertem, lid van Gecoro 'Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening' én klimaatgids bij Natuurpunt. Hij legt u graag uit hoe u zo'n elektrisch voertuig in gang krijgt en wat de voordelen zijn van autodelen. Voor stilvallen hoeft u niet bang te zijn, Bertem telt al 2 publieke laadpalen. Wilt u kennismaken met autodelen en het rijden met een elektrische auto, kom dan naar de infosessie van 17 september om 20 uur in het gemeentehuis, zaal De Vleugt. Chris legt u graag uit hoe het werkt en hoe u kan proefrijden.





Kan u die dag niet deelnemen, maar heeft u interesse, stuur een bericht naar: testrijderchris@gmail.com. Meer weten? Surf gewoon naar www.testrijders.be/chris. Schrijf u op www.testrijders.be in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte over het project. (ADPW)