Inbrekers vluchten voor alarm in tuincentrum ADPW

09 april 2019

Inbrekers hebben het afgelopen weekend geprobeerd om in te breken in tuincentrum Vandendriessche aan de Tervuursesteenweg in Bertem. De inbrekers forceerden een poort en knipten de omheining stuk. Het alarm trad hierdoor in werking, waardoor de dieven op de vlucht moesten slaan.