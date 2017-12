Inbrekers slaan zes keer toe 03u00 23 Bertem Onze regio kreunt onder een inbraakgolf. Woensdagavond was de gemeente Bertem aan de beurt. In de Grauwe Steenberg in Bertem werden vier inbraken vastgesteld.

In één van de woningen werd een raam ingeslagen, waarna de woning betreden werd. De inbrekers doorzochten een handtas, maar konden uiteindelijk niets meenemen. Zij moesten uiteindelijk vluchtend de woning verlaten.





In een ander huis werd een keukenraam opengebroken. Daar werden zelfs kerstcadeautjes geopend, maar die werden uiteindelijk gewoon teruggelegd. De dieven lieten wel heel wat wanorde achter.





In twee woningen bleef het bij een inbraakpoging.





In de Dorpstraat werd dan weer ingebroken in twee woningen. In één van de woningen werd een laptop en een spaarpot gestolen. Dat gebeurde toen een bewoner kort zijn woning had verlaten. Zij verschaften zich toegang via de achterzijde van de woning. (ADPW)